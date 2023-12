De Zerbi: “Ho passato il Natale pensando alla partita di domani”

Il tecnico italiano del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Tottenham di domani sera: “Ho passato il mio Natale pensando e parlando di calcio, della difficile gara con gli Spurs. Abbiamo una decina di giocatori infortunati, tra cui Mitoma che perdiamo per 6 settimane e non penso andrà in Coppa d’Asia. Non perdiamo la nostra ambizione di vincere nelle prossime partite di Europa League. Ho cambiato molto nell’ultimo periodo ma sempre rispettando le caratteristiche dei giocatori per mantenere l’equilibrio. Sono davvero fortunato perché l’Academy del Brighton mi darà la possibilità di prendere 3-4 giocatori per la partita di domani”.

Foto: Twitter Brighton