De Zerbi: “Ho già dimenticato Caicedo. Le grandi squadre non possono comprare la nostra anima”

La Premier League è pronta a iniziare, e domani toccherà al Brighton di Roberto De Zerbi. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico italiano ha parlato anche di Moises Caicedo: “Mi sono già dimenticato di lui. Sono orgoglioso dei calciatori che abbiamo in rosa, le società più grandi possono comprare i nostri giocatori ma non la nostra anima o il nostro spirito”.

Foto: Twitter Brighton