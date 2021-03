De Zerbi: “Grande prestazione oggi, meritavamo di vincere. Futuro? Fortunato ad essere qui

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Quando vengo davanti alle tv dico quello che ho visto e oggi per me abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Poi il Napoli è una grande squadra, ha calciatori che risolvono le partite da un momento all’altro. Abbiamo fatto anche degli errori, è vero, ma per la qualità del gioco e il coraggio meritavamo noi, dà fastidio non aver preso la posta piena”.

Su cosa abbia pensato durante i rigori: “Parolacce, tante parolacce. Il 2-2 forse è colpa mia, dovevo cambiare subito Muldur che non stava bene, invece ho temporeggiato e ci hanno puniti. Sul rigore invece siamo stati ingenui: se lì Haraslin temporeggia, invece di essere così ingordo e volere la palla…”.

Sul suo futuro in neroverde: “Questo è un posto che mi fa divertire, mi fa lavorare bene. Non c’è mai stato problema prima, non credo che ce ne siano adesso. Bisogna avere le idee uguali e fare un programma che continui sulla stessa linea di questo, magari migliorato o cambiato completamente. Non lo so, però si fa presto a vedere le cose belle al di fuori e si fa con meno voglia capire quant’è bello il posto in cui sei. Io questo posto me lo tengo stretto. Un giorno le strade si separeranno, ma io so di essere fortunato a stare qua”.

Foto: sito Sassuolo