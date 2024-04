De Zerbi: “Giocare in maniera coraggiosa ci dà dei vantaggi, altre volte no. Ma non voglio snaturare il mio gioco”

Roberto De Zerbi ha parlato dopo la sconfitta, netta, del suo Brighton, contro il Manchester City, per 4-0.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Il Manchester City è una delle squadre più forti del mondo. Hanno giocato davvero bene. Mi dispiace per il secondo e terzo gol, dove siamo stati sfortunati e abbiamo commesso degli errori”.

Giocare in maniera coraggiosa può far male: “Sì, alcune volte si, altre volte ci dà dei vantaggi. Ma bisogna analizzare tutta la stagione, anzi, tutto il lavoro da quando sono qui. Giocando in questo modo ci ha permesso l’anno scorso di arrivare in Europa. Col City invece è andata in maniera diversa. Affrontarli come ha fatto il Real Madrid? Non voglio snaturarmi. Anche perché, in quella gara di Champions, era in ballo una semifinale e quindi ci sta che qualcuno modifichi il proprio assetto o atteggiamento”.

L’arbitro: “Non lo so, non parlo dqelle decisioni arbitrali, ma delle nostre potenzialità, dei nostri errori e sulle cose in cui possiamo migliorare. Dobbiamo lavorare ancora più forte e cercare da imparare dai nostri errori”

Foto: twitter De Zerbi