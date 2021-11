De Zerbi: “Gara difficile e tanti assenti, ma contro l’Inter vogliamo fare punti”

Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto in conferenza stampa da San Siro, alla vigilia della gara con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che gara sarà?

“Domani è una gara difficile: affrontiamo una squadra forte, in salute, con giocatori che giocano insieme da tanti anni, in uno stadio dove ci sarà molto entusiasmo. Noi però vogliamo fare la nostra partita e centrare i punti che possano consentirci di arrivare quantomeno al terzo posto. Non abbiamo vinto perché ce lo siamo meritato, anche se abbiamo fatto delle buone partite. Con Inter e Real Madrid possiamo anche perdere perché sono squadre di livello superiore al nostro”.

Come cambierà la squadra rispetto all’andata?

“Non ci saranno Alan Patrick e Ismaily, vediamo se recuperiamo Stepanenko. Le caratteristiche della squadra cambiano coi giocatori. Senza di loro avremo ancora più giovani, giocatori meno esperti e meno abituati a certe gare. L’identità però sarà quella, vogliamo fare la partita e portare i giocatori di qualità nelle migliori condizioni per esprimersi. Vediamo, ancora ho deciso poco dell’undici titolare”.

Come sta Pedrinho?

“Pedrinho è entrato sabato, ha fatto mezzora ma non era brillante. Ora sta bene, non ha male alla caviglia e vedremo se e quanto potrà giocare. Siamo falcidiati da infortuni per giocatori importanti, mancherà anche Sudakov, ma abbiamo la squadra per fare una grande partita”.

Sentirà la pressione di giocare in Italia?

“Io non la sento. O meglio, la sento sempre, anche in campionato. Chi fa questo lavoro sa che la pressione è un elemento che c’è sempre e devi saperla gestire. In Champions ancora di più perché è un girone da 6 gare, sono praticamente tutte da dentro o fuori”.

L’espulsione in campionato?

“In Italia non sono mai stato espulso. E’ capitato domenica, ma c’erano i motivi per essere nervoso. E’ stato però un caso. Se mi chiedete se vivo le partite con trasporto dico di sì, ma non è un difetto. Il calcio è passione”.