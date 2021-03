De Zerbi: “Europa? Possibile solo se buca qualcuna delle prime sette”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ai danni del Verona: “Europa? Nello spogliatoio ne parliamo sempre. Già essere ottavi e confermarsi ottavi sarebbe un risultato strepitoso. Oggettivamente se non buca qualcuna delle sette in avanti facciamo fatica a stare al passo loro. Volevo che andassero avanti nelle Coppe quante più squadre possibili per trovarli stanchi e deconcentrati. Ci manca ancora qualcosa per ambire a quei posti. Se vogliamo provarci bisogna fare 2-3 vittorie di fila, a cominciare dal match col Torino”.

Foto: Twitter Sassuolo