De Zerbi: “Europa League? Vediamo nelle prossime partite. Giocheremo sempre per vincere”

Intervistato da SKY Sport, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato la vittoria contro il Bologna: “Europa League? Vediamo come ne veniamo fuori dalle prossime partite. Vincendo oggi siamo attaccati a qualcosa in più della salvezza. Speriamo di non perdere giocatori, il segreto è stata l’alternanza massiccia: avendo gli infortunati dovremo fare la conta. Di sicuro giocheremo sempre cercando di vincere. Al di là del fatto che abbiamo dei professionisti esemplari, si sono allenati per quanto potevano durante il lockdown, abbiamo ripreso con entusiasmo e con la voglia di divertirci. Le partite non si vincono con le tattiche, si vincono con la qualità dei giocatori e con la testa e la voglia. Oggi siamo stati convinti e coraggiosi. Haraslin? Faccio fatica a prendere qualcuno più degli altri. Lucas ha fatto il primo gol, ci teneva, sono contento per lui.”

Foto: profilo Twitter ufficiale US Sassuolo