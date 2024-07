De Zerbi esalta Greenwood, ma a Marsiglia insorgono

Roberto De Zerbi si è presentato da nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia e ha speso parole importanti su Mason Greenwood: “È un giocatore di livello mondiale, ma non lo abbiamo ancora ingaggiato. Nel suo passato non so cosa sia successo e non ho l’abitudine di intromettermi nella vita privata dei giocatori. Se dovesse venire, sappiate che tratti tutti i miei giocatori come fossero figli. Posso rimproverarli in privato, ma non li attaccherò mai in pubblico”. Intanto, un sostanzioso gruppo di tifosi dell’OM si è espresso con un comunicato su un forum social: “In un momento in cui le trattative per l’arrivo di Mason Greenwood sono annunciate sempre più accese, è necessario spiegare ancora una volta e prima che il danno diventi irreversibile perché questo trasferimento sembra inconcepibile alla luce dei valori mostrati dal club. Per molti di noi una linea rossa che danneggerebbe irrimediabilmente la passione che abbiamo per questo club”. Ricordiamo che fino a ieri la Lazio si è informata su quello che è sempre stato un obiettivo, ma ricordiamo anche che per chiudere l’operazione con il Manchester United serve un’operazione superiore ai 20 milioni più congrua percentuale da eventuale futura vendita. Offerta che l’OM ha fatto, servono accordi definitivi mentre i tifosi insorgono…

Foto: Instagram Marsiglia