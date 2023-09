De Zerbi esalta Ferguson: “Può diventare uno dei migliori in Europa”

“Ferguson può diventare uno dei migliori in Europa, può diventare davvero grande”. Parola di Roberto De Zerbi dopo la tripletta messa a segno dal giovane attaccante irlandese contro il Newcastle. Il tecnico italiano ne ha così parlato ai microfoni di Sky Sport la prestazione del 18enne: “Sono felice per lui, non solo per i gol che ha segnato. Sono soddisfatto soprattutto per quanto fatto nel primo tempo. Sta lavorando per migliorare ancora”.

Foto: Instagram Ferguson