De Zerbi dopo la sconfitta: “Si è vista la differenza di esperienza. Siamo stati frettolosi”

Brutto esordio per il Brighton di De Zerbi, che perde in casa 3-2 contro i greci dell’AEK Atene. Queste le parole del tecnico italiano nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: “Penso che abbiamo visto la differenza di esperienza a questo livello tra le due squadre nel giocare queste partite. Eravamo ansiosi e abbiamo cercato di fare le cose in fretta. Non meritavamo di vincere, ma neanche di perdere. Siamo stati sfortunati sui primi due gol, anche se non mi piace parlare di fortuna. Nel primo gol siamo stati distratti, in occasione della terza rete si tratta i una lettura sbagliata del terzino. E’ la nostra prima apparizione in Europa League, sia per il club che per tanti giocatori: il problema è coniugare le tre gare a settimana. A noi serve crescere, vogliamo vincere le partite e passare il turno. Conosciamo i nostri pregi e le nostre lacune in cui migliorare“.

Foto: Twitter Brighton