De Zerbi: “Djuricic in tribuna? Ha sbagliato contro di me e i compagni”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la debacle subita in casa dell’Atalanta per 5-1. Parole anche sull’esclusione di Djuricic, mandandolo in tribuna.

Queste le sue parole: “Abbiamo preso gol subito, nonostante fossimo partiti bene. Arrivato il loro gol abbiamo sofferto molto, soprattutto dal punto di vista fisico. Quando facciamo la squadra scegliamo di farla di un certo tipo. Oggi abbiamo deciso di giocare il nostro calcio, a prescindere dall’avversario. Anche l’anno scorso abbiamo perso male, forse giocando un po’ meglio di stasera. Dobbiamo capire che quando venivamo qui a giocare a viso aperto, non dobbiamo abbassare la testa. Questo è ciò che mi dà fastidio”.

Tribuna di Djuricic: “Prima della partita contro la Samp ha sbagliato nei miei confronti e dei compagni. Ha ripreso ad allenarsi bene dopo quell’episodio ma oggi era giusto che andasse in tribuna. Ci sono delle regole da rispettare. Lui è il calciatore che ho allenato di più in carriera. Dopo l’episodio non solo ha chiesto scusa, ma oggi è voluto venire con noi. E’ un titolarissimo quando sta bene ma quando sbaglia un allenatore deve punire un proprio “figlio”.

Foto: Twitter Sassuolo