De Zerbi da brividi nello spogliatoio: “Ho paura che il sogno finisca”. Il video

Stagione da incorniciare per il Brighton che per la prima volta nella sua storia giocherà in Europa League. Arrivato a settembre sulla panchina dei biancoazzurra, Roberto De Zerbi ha avuto un impatto eccezionale conferendo al club una vera dimensione europea. Il calcio espresso ha fatto ottenere risultati insperati. Dopo il pareggio contro il Manchester City di Pep Guardiola e l’ufficialità della qualificazione alla prossima Europa League, l’ex allenatore del Sassuolo si è lasciato andare ad un discorso da brividi negli spogliatoi: “Sono senza parole, mi avete emozionato per tutto l’anno. Mi sembra in sogno e quando è così l’unica paura è che il sogno possa finire”. Ecco il video completo dall’account ufficiale del Brighton.

https://twitter.com/OfficialBHAFC/status/1661708198674567168

Foto: Twitter Brighton