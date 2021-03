De Zerbi: “Cos’è successo? I giovani non sempre capiscono le cose al volo. Andranno in panchina o in tribuna. La rimonta si spiega così”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, non ha preso affatto bene la sconfitta in rimonta contro il Torino, ecco le sue parole a Sky Sport: “Cos’è successo? I giovani non sempre capiscono le cose al volo. Andranno in panchina o in tribuna. La rimonta si spiega così. Sono molto arrabbiato”.