De Zerbi contro Conte, bel gioco contro intensità: Brighton-Tottenham, un derby italiano

Brighton–Tottenham: un nuovo derby italiano in Premier League. Oggi alle 18,30, al Falmer Stadium, i Seagulls di Roberto De Zerbi affronteranno gli Spurs guidati da Antonio Conte. Due mentalità a confronto: gioco armonioso, ma a tratti squilibrato contro intensità, gioco in verticale ed equilibrio. Un banco di prova importante per entrambi gli allenatori: De Zerbi vuole continuare a stupire in Premier League e vuole regalare una gioia alla prima davanti i propri tifosi dopo il pareggio per 3-3 contro il Liverpool. Conte, invece, vorrà rialzarsi e continuare a inseguire la vetta dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal. I due tecnici si sono già affrontati in passato durante la loro esperienza in Italia e, dati alla mano, i precedenti sono tutti dalla parte dell’allenatore del Tottenham, che sulla panchina dell’Inter ha battuto per tre volte l’attuale tecnico del Brighton, ai tempi sulla panchina del Sassuolo, pareggiando una volta, nei quattro incontri totali tra il 2019 e il 2021. Oggi una nuova sfida, De Zerbi contro Antonio Conte, bel gioco contro intensità: una nuova lezione tecnico-tattica per il mondo del calcio.

Foto: Instagram De Zerbi / Instagram Conte