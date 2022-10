De Zerbi: “Conte è un grande. Con lui il Tottenham può vincere la Premier”

Domani Brighton–Tottenham: sarà derby italiano tra Roberto De Zerbi e Antonio Conte. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ex Sassuolo ha così presentato la sua prima partita in casa sulla panchina dei Seagulls: “Sono carico per la mia prima partita casalinga e mi aspetto una buona partita. Non vedo l’ora di vedere i miei tifosi perché hanno molta importanza. So che sono il nostro 12° uomo”. Proseguendo, poi, a parlare più nello specifico della sfida contro gli Spurs: “È nelle giuste condizioni per poter vincere la Premier League. Hanno acquistato ottimi calciatori e dopo un solo anno con Conte stanno facendo molto bene. Quando giochi contro Antonio sai sempre di trovare una squadra forte. È un grande allenatore e le sue squadre sono sempre state fantastiche”.

Foto: Twitter Brighton