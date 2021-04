De Zerbi: “Ci siamo comportanti con coscienza e hanno detto che abbiamo falsato il campionato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita dopo il 2-2 contro la Roma, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha voluto puntualizzare anche sulla scelta contestata, di non far giocare i nazionali: “Al di là di una partita giocata benissimo, mi dà fastidio che per le scelte prese in questi giorni ci siamo sentiti dire che diamo poca regolarità al campionato. Dal mio punto di vista ci siamo comportati bene, comportarsi secondo coscienza e poi essere additati di falsare il campionato succede solo qui”.

Foto: Youtube Sassuolo