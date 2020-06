De Zerbi: “Caputo vuole arrivare 20 gol. Per noi è un attaccante di lusso”

Intervenuto a DAZN dopo il 3-3 contro l’Inter, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha così parlato: “Sono soddisfatto perchè l’Inter la reputiamo una delle squadre migliori del campionato e quindi venire a fare una partita con quella personalità e qualità è un motivo di orgoglio. Dobbiamo togliere delle sbavature il prima possibile. Oggi eravamo contro l’Inter e domenica con l’Atalanta ma dobbiamo prenderci quello che dice il campo e non quello che dice la carta. Noi ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Dobbiamo capire che step in avanti dobbiamo fare. Dobbiamo eliminare dei blackout mentali singoli di tutto il Gruppo Squadra perchè se poi diventiamo forti anche di testa di punti ne facciamo molti più. Caputo? E’ una fortuna averlo. Mi ritengo privilegiato, l’ho corteggiato tanti anni anche quando ero in altre squadre. Ha fatto un po’ meno rispetto a quella che è la sua qualità di giocatore. Spero si riprenda tutto con gli interessa, ci tiene ad arrivare 20 gol e spero ci arrivi. Ma ci fa giocare bene, è un lusso per noi. Io sono fortunato perchè ho una squadra piena di talento e qualità.”

Foto: sito ufficiale US Sassuolo