De Zerbi: “Bennacer? Non è un giocatore dell’OM, non posso parlarne. Ma conosciamo le sue qualità”

Nella conferenza stampa in vista del match contro il Tolosa, il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha parlato del mercato condotto fin qui dal club e di un possibile innesto della Serie A: “Sono contento della rosa, dobbiamo vedere cosa possiamo ancora fare. La società ha lavorato tanto. Non tutti i giocatori hanno accettato di partire quindi non è stato facile reclutarli. La società ha lavorato davvero bene. Mi piace essere sincero e con le difficoltà di questa finestra di mercato, soprattutto con le partenze, l’OM ha avviato un progetto per fare bene, ci vuole tempo e ne serviranno diverse”.

Su Bennacer: : “Bisogna prendere i giocatori solo se portano qualcosa in più. Bennacer non è un giocatore dell’OM quindi non posso parlarne ma conosciamo tutti le sue qualità”.

Foto: Instagram Bennacer