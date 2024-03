De Zerbi: “Bello giocare queste gare in trasferta. Fare l’impresa fuori casa è una cosa che solo il calcio ti può dare”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Domani ci sono 70mila che tifano contro di noi e 3500 inglesi che arrivano da Brighton. Uno in più o uno in meno che ci tifa contro non cambia, è bello giocare queste gare in trasferta. Lo è stato a Marsiglia e ad Atene. Fare l’impresa fuori casa è una cosa che solo il calcio ti può dare”.