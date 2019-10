De Zerbi: “Avremmo meritato il pareggio. I rigori per l’Inter? C’erano tutti e due”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida odierna contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto legato a questi ragazzi e fino a quando non capiamo che il talento e il potenziale non basta, anche la corsa e la tattica non bastano. Anche quando vincevamo con la SPAL e la Samp non era tutto ok. Il 4-4 sarebbe stato meritato e quando non ci concentriamo al 100% il talento viene sprecato. Mancavano tanti calciatori ma la squadra può sopperire alle assenze. E’ un periodo negativo. Rigori? C’erano tutti e due, niente da dire. Segnatevela perché poi quando ne danno uno a noi che c’è, dicono che non c’è”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo