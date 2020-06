De Zerbi: “Andremo con grande rispetto a Bergamo. Mi aspetto anche errori banali”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club neroverde a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Atalanta-Sassuolo.

“Non so che calcio ritroveremo: andremo con grande rispetto a Bergamo, una delle città più colpite dal virus insieme alla mia Brescia, ma quando l’arbitro fischierà il via penseremo a combattere con le nostre armi. E’ una partita difficile e quando la Dea è in forma è una delle squadre più toste da affrontare. Oggi la condizione fisica non potrà essere al top, ci saranno anche errori banali, ma i punti contano lo stesso e lo stimolo deve essere uguale”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo