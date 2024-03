De Zerbi: “Al momento non penso di rinnovare con il Brighton”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigila della sfida contro il Liverpool, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha così parlato del suo futuro: “Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ma questa è solo una parte del motivo”,

