De Zerbi accoglie Igor: “È un giocatore importante che ci aiuterà in una zona cruciale del campo”

Igor è un nuovo calciatore del Brighton. Dopo l’ufficialità, il tecnico dei Seagulls, Roberto De Zerbi, ha così accolto il nuovo acquisto: “Igor è un altro importante giocatore che può aiutarci in una posizione cruciale, dove il gioco inizia“. Dopo 110 presenze in maglia viola, per Igor inizia una nuova avventura in Premier, dove ha firmato un quadriennale con il Brighton.

Foto: Twitter Brighton