De Winter-Vasquez, il Genoa abbatte 2-0 il Monza

Brutto ko per il Monza che cade 2-0 a Marassi contro un buon Genoa. La compagine di Vieira ottiene tre punti preziosi che la vede allontanarsi in classifica. Gara abbastanza equilibrata, che però ha visto i padroni di casa fare la partita. Al 31′, chance per il genoa di sbloccarla con un rigore di Pinamonti, ma Turati ipnotizza l’attaccante. La sfida si sblocca nella ripresa. Al 61′, da sviluppi di calcio piazzato, svetta il difensore De Winter, che regala il vantaggio al Genoa. All’84’ la chiude Vasquez. Azione che nasce da un recupero di Ekuban all’altezza del limite dell’area di rigore. Il pallone arriva a Cornet che effettua un cross per il messicano che colpisce di testa e mette alle spalle di Turati.

Il Genoa vince con merito 2-0, portandosi a 26 punti, raggiungendo Torino e Udinese. Il Monza è sempre più ultimo con 13 punti.

Foto: sito Genoa