De Winter si presenta: “Ecco perché ho scelto l’Empoli”

Koni De Winter è uno dei nuovi innesti dell’Empoli di Zanetti. Arrivato in prestito secco dalla Juventus, il classe 2002 si è presentato ai nuovo tifosi nel corso di una conferenza stampa. Il belga ha, prima di tutto, espresso le sue primissime impressioni dopo aver iniziato a lavorare con allenatore e giocatori: “Il gruppo è giovane e con molto entusiasmo, ho scelto questa squadra perché è risaputo che lavora bene con i giocatori. Zanetti? Sa cosa vuole e ce lo sta dimostrando tutti i giorni in campo”. Poi sui compagni di reparto: “Mi sto trovando molto bene, mi stanno aiutando tanto. Per me è la prima Serie A, mentre loro hanno già tanta esperienza, per me sarà importante”. Infine, il sogno Nazionale: “C’è la possibilità, dipenderà da me, ma è chiaramente uno dei miei obiettivi”.

Foto: Instagram De Winter