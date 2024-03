De Winter: “Sempre bello tornare a Torino. Abbiamo combattuto per portare a casa un punto”

Il Genoa è riuscito a strappare un punto alla Juventus, pareggiando 0-0 il match giocato oggi all’Allianz Stadium. Il difensore della formazione ligure Koni De Winter, giocatore di proprietà proprio della società bianconera, ha commentato con le seguenti parole il risultato maturato a Torino:

“Abbiamo fatto tutto per portarci a casa un punto, combattendo. La Juventus è molto forte ma penso che siamo stati bravi. Com’è stato tornare in questo stadio? Bello, per me è come casa, mi hanno preso che avevo 16 anni e ho fatto tanti anni qui. Sempre bello tornare. La prima convocazione in nazionale? Mi sento in crescita ed è importante. Io lavoro e vediamo cosa viene fuori”.