De Winter: “Chiellini un esempio, il più forte difensore che abbia visto. Abbiamo dimostrato compattezza”

Koni De Winter, difensore del Genoa, cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pari contro i bianconeri.

Queste le sue parole: “Penso che nei momenti difficili la squadra gioca insieme, abbiamo dimostrato di avere carattere prendendo un punto importante contro la Juventus. Chiellini? Per me è sempre stato un esempio. Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho visto che era un leader, ti aiuta tanto. E’ il difensore più forte che ho visto nella mia carriera. Cerco sempre di stare sul pezzo, di intervenire come lui”.

Sul tifo del Genoa: “E’ bellissimo. Prima di conoscerli non pensavo ci fosse questo tifo, è bellissimo e ci aiutano tanto per conquistare i punti”

Difficile marcare Gudmundsson in allenamento? “Meno male che sono difensore, lui gioca un po’ di più a centrocampo quindi non lo becco tante volte”.

Foto: Instagram Genoa