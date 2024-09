De Vrij: “Troppi gol subiti? Consapevoli di dover migliorare, ma non dipende solo dai difensori”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa, partendo dai tanti gol subiti in questo avvio di stagione: “Ne stavamo parlando prima, siamo consapevoli che dobbiamo migliorare, ma non penso solo ai difensori. È sempre una questione di tutta la squadra: quando l’anno scorso subivamo pochissimo era merito di tutti. Sappiamo di dover migliorare e stiamo lavorando con questo obiettivo”.

Poi ha proseguito tra i cambiamenti post derby e la vittoria a Udine: “Abbiamo subito una brutta sconfitta, purtroppo. Sapevamo che era importantissimo rialzarci subito, su un campo difficile, contro una squadra che era anche in salute e aveva fatto ottimi risultati. Sapevamo quanto era importante, abbiamo fatto cose buone e altre meno, da migliorare. Ma alla fine siamo stati squadra”.

Sugli alti e bassi: “Penso che sono tutte partite diverse, per esempio quella contro il Monza è stata totalmente diversa da quella contro il City. A Monza giochi contro una squadra che si mettono tutti dietro e noi siamo stati un po’ lenti, non bravi e non siamo riusciti a trovare il gol. Alla fine, abbiamo portato a casa un punto. Col City è stata una partita molto diversa, è una squadra che spesso ti mette in difesa: siamo stati bravi a difendere tutti insieme e abbiamo fatto un’ottima prestazione, sono tutte partite a sé, una diversa dall’altra”.

Foto: Instagram Inter