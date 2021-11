De Vrij: “Tottenham? Voci false. Conte non mi ha chiamato”

Ai microfoni di Ziggo Sport, il difensore dell’Inter e della Nazionale olandese, Stefan de Vrij, ha parlato de futuro e di Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Voci di mercato mi vogliono al Tottenham? Nego queste voci, non so niente di niente. Il collegamento è facile perché l’allenatore con cui ho lavorato all’Inter ora è lì, ma io non so niente. Conte non mi ha contattato per questo. Sono concentrato sulla Nazionale, ora è questa la mia priorità, poi penserò all’Inter ma di certo non al Tottenham”.

