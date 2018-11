De Vrij: “Tottenham? Siamo pronti, sono queste le partite che vogliamo giocare”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv poco prima della sfida al Tottenham. Queste le sue dichiarazioni: “Non vediamo l’ora di entrare in campo e giocare questa partita, sono quelle che vogliamo giocare. L’abbiamo preparata benissimo, Kane è fortissimo ma ne hanno altri forti. Bisogna giocare con intensità, ma siamo pronti. Ogni volta che gioco una gara del genere per me è bellissimo, spero ne arrivino tantissime altre”.

Foto: sito ufficiale Inter