De Vrij sul rinnovo: “Stiamo parlando. Big di Spagna su di me? Penso solo al campo”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Stefan de Vrij ha così parlato dopo il pareggio con la Sampdoria: “Stasera abbiamo creato tantissime occasioni, tirando tante volte in porta, ma purtroppo ci è mancato il gol. Se non fai gol, devi essere anche bravo a non prenderlo e in questo siamo stati bravi. Dispiace però non aver vinto, sono due punti persi purtroppo“. Poi prosegue: “I 15 punti di distanza dal Napoli sono troppi. Da una parte c’è un Napoli che sta volando vincendo ogni partita, dall’altra ci siamo noi che non riusciamo a portare a casa certi risultati come stasera. Contro la Samp la palla non voleva entrare, ma sappiamo che c’è da migliorare e da fare meglio”.

Infine, sul rinnovo: “Sono in buonissimi rapporti con la società. Stiamo parlando e, quando ci saranno notizie, le scopriremo. Le big di Spagna su di me? Sono frasi del mio procuratore, io cerco di concentrarmi sul lavoro e sul campo”.

Foto: Instagram de Vrij