De Vrij: “Ritorno al Feyenoord? Penso al presente, mi diverto tantissimo all’Inter”

Lunga intervista per Stefan De Vrij ai microfoni del portale Voetbalzone.nl, nella quale ha discusso anche il suo ruolo in nerazzurro e sul possibile ritorno al Feyenoord: “Finché avrò un ruolo importante, mi diverto moltissimo all’Inter. È un club di alto livello che gioca per vincere. Un ritorno al Feyenoord? Non posso ancora dirlo. Non significa che preferirei restare in Italia, ma ci sono molte cose da considerare in una scelta simile. Ho ancora un contratto con l’Inter e aspetto di vedere cosa succederà. Per ora, sono concentrato sul presente”.

Foto: Instagram Inter