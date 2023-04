De Vrij: “Rinnovo? Ci sarà un incontro, vedremo. Gira tutto male in questo periodo”

Stefan de Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn in seguito al pareggio ottenuto all’Arechi contro la Salernitana: “La delusione è enorme per il risultato. Si possono dire tante cose ma se rimani 1-0 può succedere di tutto, poi un cross così simboleggia il periodo nel quale ci troviamo, dove gira tutto male. Parlando per me stesso, con la testa ci sono sempre. Cerco sempre di dare il massimo, sicuramente non sono contento perché gioco di meno ma sono scelte del mister. Se parliamo della squadra, l’approccio è stato giusto, dopo il gol abbiamo continuato a giocare creando tanto. Ma se non chiudi le partite succede di tutto”.

Rinnovo: “Questa settimana ci sarà un altro incontro, poi vedremo come andrà”. Foto: Instagram de Vrij