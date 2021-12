De Vrij: “Le critiche all’inizio danno fastidio, ma poi impari a non dare peso”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato al quotidiano olandese Algemeen Dagblad.

Queste le sue parole: “I primi mesi all’Inter non sono stati facili. Le critiche? All’inizio ci pensi, ma poi impari a lasciar perdere, con il lavoro e la dedizione si impara a superare tutto. Quello che pensa la gente non è così importante. Va rispettato ci mancherebbe, ma conta quello che fai tu, l’allenatore e la squadra. Quando sono stato votato miglior difensore della Serie A, ho sentito che qualcosa era cambiato. Lo scudetto era l’obiettivo a cui tutti stavamo lavorando”.

Il difensore olandese ha poi proseguito: “L’unica cosa che puoi fare quando ricevi delle critiche è mostrare sul campo chi sei. A volte gli attacchi possono dar fastidio alla famiglia, per quello dico ai miei genitori di non leggere tutto. I social, poi, certo di non leggerli più di tanto, visto che chiunque può parlare e spesso ci sono gli haters che scrivono tanto per scrivere. In questo modo impari a capire cosa devi ascoltare o meno”.

Foto: Twitter personale