De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda. La nota della Nazionale

“Stefan De Vrij ha lasciato il ritiro per l’infortunio patito ieri sera nel match contro il Montenegro. Di conseguenza, il giocatore salterà la sfida di martedì contro la Norvegia. Guarisci presto, Stefan”.

Con questa nota la nazionale olandese comunica come il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij non sarà a disposizione per la gara di martedì contro la Norvegia. Il giocatore verrà valutato dall’Inter per capire l’entità dell’infortunio del calciatore.

@Stefandevrij has left the training camp because he suffered an injury last night in the game against Montenegro. As a result, he will miss Tuesday’s game against Norway. Get well soon, Stefan! #WCQ2022 pic.twitter.com/4fAPsIWw2N

— OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2021