De Vrij: “Il mio agente aveva trovato delle alternative, ma è difficile trovare un miglioramento rispetto all’Inter”

Stephan De Vrij, difensore dell‘Inter e della Nazionale olandese ha rilasciato un’intervista a The Telegraph affrontando diverse tematiche. Di seguito le parole del centrale:

Qualche dettaglio sulla vittoria della causa contro SEG, sua vecchia agenzia: “Ho fatto la mia parte morale. Ho raccontato la mia storia e quello che ne fanno è una cosa loro. Quello che consiglio sempre è… chiunque ti rappresenti, ovviamente conta. Ma assicurati di avere un soggetto indipendente che controlli tutti i documenti. Penso che sia il miglior consiglio che posso dare. Certo, costa, ma ne vale la pena. Questa è la cosa più importante. Per assicurarci che tutto sulla carta sia fatto nel modo giusto”. Poi prosegue: “Avrebbero guadagnato forse un decimo (della commissione con la Lazio) quindi per loro è stato davvero importante che io firmassi con l’Inter. Uno dei motivi principali per cui sono andato avanti era che correvo un grosso rischio. Correvo il rischio di pagare le tasse sulle loro commissioni e anche una sanzione. Quindi dovevo assicurarmi di essere coperto da questo e se non fossero stati disposti a concederlo, sarei andato in tribunale. Questo è stato il motivo principale per andare avanti con questo progetto. Sapevo di avere una tesi forte e di non avere nulla da nascondere. Avevo la verità dalla mia parte.” Sulle alternative trovate dall’agente: “Il mio agente le ha trovate, ma nessuna mi interessava. È davvero molto difficile trovare un miglioramento rispetto all’Inter.”

Foto: instagram De Vrij