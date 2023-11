de Vrij: “Il CT ha molta scelta in difesa. Io voglio dimostrare il mio valore”

Stefan de Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al fianco del CT olandese Ronald Koeman alla vigilia della gara contro Gibilterra.

Queste le sue parole: “Una partita in cui avremo molto possesso palla e in cui la risposta dovrà aumentare. Il CT ha molta scelta, è per questo motivo che ero molto ansioso di dimostrare che si può contare su di me, anche questo fa parte del gioco. Anche io sono rimasto fuori a volte, la scelta spetta sempre al CT”.

Cosa sarà importante domani contro Gibilterra? “Restare concentrati. Attaccheremo molto, quindi dovremo essere bravi anche in difesa. Se perdiamo la palla dobbiamo riconquistarla subito”.