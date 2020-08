De Vrij: “Ho creduto nel progetto dell’Inter. Adoro l’Italia, è nel mio cuore”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, impegnato questa sera in Europa League contro gli ucraini dello Shakhtar, ha rilasciato una breve intervista a Algemeen Dagblad, quotidiano olandese: “L’intero progetto del club mi è piaciuto molto. Volevo andare fortemente all’Inter. Amo l’Italia, ho visitato tantissimi posti come Portofino, Cinque Terre, Capri, Como. Questo Paese è nel mio cuore, adoro anche il cibo italiano. Con Conte? Abbiamo un’applicazione dove possiamo vedere e analizzare tutti i tipi di situazioni sul nostro telefono, sempre a nostra disposizione. Tutto questo per migliorare. Io cerco sempre di prendere tutto per stare meglio, è sempre un profitto.”

Foto: Inter twitter