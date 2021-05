De Vrij: “Gruppo unito per merito di Conte. Se ci vediamo domani? Non ci siamo parlati”

Intervenuto a Sky Sport, Stefan De Vrij ha parlato della stagione dell’Inter arrivata praticamente al capolinea con la quasi vittoria dello scudetto: “Conte ci trasmette passione e voglia di vincere, il gruppo è unito per merito del mister. Non abbiamo iniziato benissimo la stagione per alcuni motivi. Poi ci siamo resi conto di cosa doveva cambiare, siamo diventati più uniti. Ognuno cerca di aiutare l’altro, abbiamo lo spirito vincente. Così i risultati sono migliorati. Skriniar e Bastoni? Non dobbiamo parlare dei singoli, ma del gruppo. Ognuno di noi ha capito che doveva migliorare e siamo cresciuti tutti insieme. Per me è un piacere giocare con questi difensori fortissimi. Se sono più bravo a giocare o a suonare il pianoforte? Devo dire che il calciatore è il mio lavoro, però fuori dal campo è importante avere hobby e divertirsi. Aiuta anche per la creatività suonare uno strumento. Cerco di migliorarmi in ogni aspetto”.

Cosa farai domani?

“Non ci ho pensato, non ci siamo parlati. Siamo felici per la vittoria, poi parliamo con la squadra”.

Foto: Twitter Inter