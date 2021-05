De Vrij: “Grazie Conte per questi due anni, ci hai insegnato tantissimo”

Il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij, attraverso il suo profilo Instagram, ha salutato Antonio Conte che ieri ha lasciato ufficialmente la società neroazzurra. “Grazie Mister per questi due anni insieme. Hai alzato il livello e grazie al duro lavoro e alla mentalità che ci hai trasmesso i nostri sforzi sono stati ripagati. Ci hai insegnato tantissimo. È stato un onore giocare per te! Grazie di tutto a te e il tuo staff, in bocca al lupo per il futuro Antonio Conte”.

FOTO: Twitter Inter