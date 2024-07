De Vrij e un autogol di Muldur ribaltano Akaydin. L’Olanda batte 2-1 la Turchia e va in semifinale di Euro 2024

Sarà l’Olanda a sfidare l’Inghilterra in semifinale di Euro 2024. Gli Oranje battono 2-1 in rimonta la Turchia di Montella, nell’unico quarto di finale non chiusosi ai supplementari o rigori ma nei 90 minuti regolari.

L’Olanda parte bene con un paio di tentativi di Depay, ben chiuso dalla retroguardia turca. Col passare dei minuti, la compagine di Montella prende campo, che al 21′ sfiora il gol con un doppio tentativo di Calhanoglu e Yildiz. Al 34′ ci prova ancora Yildiz, ma alto. Ma un minuto dopo, passa la Turchia. Corner per i turchi, la palla arriva ad Arda Guler che mette in mezzo un gran pallone per Akaydin che di testa beffa Verbruggen. Sbanda l’Olanda, la Turchia ci prova a chiudere i conti.

Si va alla ripresa con la Turchia avanti di un gol e con l’Olanda un po’ a corto di energie. Al 56′, Arda Guler scheggia il palo su calcio di punizione. Poi sale l’Olanda. Al 70′, grande occasione per gli Oranje con Weghorst che calcia male ma riesce trovare il corner con la parata di Gunok. Dal calcio d’angolo, palla che finisce a Depay che crossa in mezzo, de Vrij tutto solo non sbaglia di testa per il pareggio olandese. Un difensore risponde a un difensore. La Turchia è stordita, al 76′ l’Olanda colpisce. Alla prima occasione Gakpo, finora inesistente, spinge in rete un pallone di Dumfries cercato bene da Schouten. Palla deviata però in maniera decisiva da Muldur nella propria rete. Olanda che ribalta la gara con il capocannoniere dell’Europeo, ma l’Uefa assegna il gol al difensore turco, nella propria porta.

Reazione turca impetuosa. Ci provano Guler, Calhanoglu e al 92′, sembra fatta per il pareggio. Kilicsoy colpisce a botta sicura di testa da un metro, ma il portiere olandese trova il clamoroso salvataggio. Si invertono gli stati d’animo, quando contro l’Austria fu la Turchia a salvarsi al 95′. Finisce 2-1per l’Olanda che arriva in semifinale di Euro 2024 e sfiderà l’Inghilterra.

Foto: Instagram personale