De Vrij: “Dobbiamo tornare alla vittoria. Eriksen è un fuoriclasse”

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Udinese.

“La partita è importante, non per i risultati delle altre. Dobbiamo tornare alla vittoria che ci manca da un po’. Continuiamo a credere in noi stessi e nelle nostre qualità. C’è da riprendere il percorso e tornare a vincere“.

Su Eriksen.

“Sappiamo tutti che è un fuoriclasse. Ci darà una grande mano“.

