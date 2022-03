De Vrij: distrazione muscolare, salta il Torino. Attesa per Brozovic

Stefan De Vrij salterà la prossima partita dell’Inter. Il centrale olandese ha rimediato una distrazione muscolare alla gamba sinistra, salterà la gara in casa del Torino. Attesa per Brozovic uscito ieri a Barcellona per un affaticamento al polpaccio.

Foto: Twitter personale