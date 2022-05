De Vrij: “Contentissimo, c’è grande soddisfazione. La rimonta della Juve è stata dura”

Buonissima prova di Stefan De Vrij nella vittoria della sua Inter contro la Juve. L’olandese si è guadagnato il rigore del momentaneo 3-2, poi trasformato da Perisic. Queste le sue parole a Inter Tv: “C’è grande soddisfazione per questa vittoria, sono contentissimo. Avevamo sofferto anche nel primo tempo, ma abbiamo chiuso in vantaggio all’intervallo. La loro rimonta è stata dura, ma poi abbiamo reagito e per fortuna l’abbiamo portata a casa. Siamo usciti male dallo spogliatoio, ma abbiamo reagito alla grande”.

FOTO: Twitter De Vrij