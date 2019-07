De Vrij: “Conte ci fa sudare, daremo il massimo in ogni partita”

Dal ritiro di Lugano, Stefan De Vrij ha parlato a Tuttosport della stagione che attende la sua squadra e dei suoi obiettivi personali. “Voglio migliorare e crescere ancora di più come giocatore importante in questa squadra. Conte è molto chiaro, si fa capire e ci fa lavorare e sudare. Vuole che l’Inter giochi ad alta intensità, la stessa che dovremo avere in partita. Scudetto? Lavoriamo da appena tre giorni, lo stiamo facendo bene. Daremo il massimo, poi si vedra. Non dobbiamo pensare agli altri, ma a noi stessi: vogliamo fare un grande salto in avanti. Prometto che daremo il massimo e che usciremo dal campo con la maglia sudata alla fine di ogni partita, questa è la cosa più importante. Conte e Marotta sono professionali, si vede che hanno esperienza e sanno come si raggiungono determinati risultati. Icardi e Nainggolan? Sono cose che non riguardano me e il gruppo”.

“Il momento più brutto dello scorso anno è stato l’errore con l’Eintracht, non potevo pensare a quell’errore perché mancavano altri 75 minuti. Il più bello, invece, è stato il gol nel derby, quello vale doppio. Potevo segnare di più, ma mi è andata male: un palo contro il Milan e le grandi parate di Szczesny e Dragowski. All’inizio ci ho messo un po’ anche per la lingua a capire cosa l’allenatore volesse da me, poi il calcio italiano è molto più tattico, c’è tanto da imparare. Ora mi trovo benissimo. De Ligt? Non so nulla sulla trattativa, ma per l’età che ha è un giocatore fortissimo ed è anche un bravissimo ragazzo, in Nazionale ci troviamo molto bene e ci sentiamo anche al telefono”.

Foto Twitter Inter