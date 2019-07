De Vrij: “Conte ci fa capire quello che vuole per come ci parla…”

Dopo la vittoriosa amichevole dell’Inter a Lugano, Stefan de Vrij è intervenuto ai microfoni della stampa: “Le cose stanno andando molto bene, lavoriamo tantissimo fisicamente e tecnicamente. Mettiamo benzina nelle gambe per prepararci al meglio. Con Conte è cambiato il modulo, con tre dietro cambia inevitabilmente qualcosa. Ma non dovrebbe essere quello il problema, dobbiamo lavorarci e lo stiamo facendo. Lui ci fa capire bene quello che vuole per come ci parla. La questione Icardi non ci riguarda, c’è solo da pensare a quello che dobbiamo fare”.