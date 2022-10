De Vrij-Barella, Inter in vantaggio 2-0 all’intervallo sulla Sampdoria

Termina 2-0 la prima frazione di gioco a San Siro tra Inter e Sampdoria. I nerazzurri sono stati padroni del gioco, costruendo buone trame di gioco, ma senza riuscire a essere troppo incisivi negli ultimi metri Discorso diverso, invece, per i blucerchiati che hanno cercato di contenere e ripartire in contropiede. La prima rete dei padroni di casa arriva al 21′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con de Vrij bravo a staccare più in alto di tutti a centro area sul corner dalla destra battuto da Calhanoglu. A due minuti dallo scadere, arriva il raddoppio firmato Nicolò Barella, ancora letale per gli avversari negli inserimenti: lancio perfetto di Bastoni dalle retrovie, controllo e sassata alle spalle di Audero per il 2-0.

Foto: Inter Instagram