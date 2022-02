De Vrij: “Approccio alla gara inspiegabile. Dobbiamo reagire già con il Genoa”

Il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko interno contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo, approccio sbagliato. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Molto male. Come mi spiego l’approccio? Inspiegabile. Non si può approcciare la partita così con subito quattro occasioni loro su nostri errori. C’è da analizzare e imparare affinché non succeda più”.

Il filotto negativo può aver inciso?

“Sarà importantissimo rialzarci subito vincendo a Genova. Queste gare sono andate. Bisogna analizzarle e imparare”.

Distanze più larghe?

“Dobbiamo migliorare. Quando attacchiamo dare più equilibrio. Dobbiamo attaccare con ordine. Attaccare è giusto però penso che anche nella parte di possesso abbiamo sbagliato molto. Li abbiamo fatti ripartire con troppi palloni persi”.

Foto: Twitter personale