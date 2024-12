De Vrij: “All’Inter sto benissimo. Rinnovo? Ho un’opzione ma decide il club”

Stephan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Il Giornale.

Queste le sue parole: “Dicono che dopo i 30 sia più difficile, ma io sto bene. Abbiamo una squadra e un’intesa che ci fanno ben sperare, ovviamente non sarà facile ma siamo convinti. La nuova Champions? La trovo molto interessante, dopo sei partite non ci sono certezze”.

Spazio anche al suo eventuale rinnovo di contratto, per il cui prolungamento è prevista un’opzione in favore della società nerazzurra: “È l’Inter che deve decidere – spiega De Vrij – c’è l’opzione per un altro anno e io qui son felice”.

Nel corso della chiacchierata, De Vrij ha parlato anche del futuro stadio, che sia a San Siro o meno: “Non è una domanda facile, giocare a San Siro è un’esperienza bellissima e tutti restano suggestionati. Il cuore direbbe quello, ma credo anche nello sviluppo e un nuovo impianto aiuterebbe il club a crescere”.

