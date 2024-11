de Vrij: “Abbiamo rischiato tanto. Per fortuna il loro gol è stato annullato”

Stefan de Vrij, difensore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul Venezia.

Queste le sue parole: “Abbiamo rischiato fino all’ultimo. Abbiamo anche giocato bene, ma dovevamo chiuderla prima. In alcune situazioni abbiamo creato delle occasioni, però si è parlato spesso della fase difensiva e oggi anche loro hanno avuto delle occasioni. Per fortuna il gol finale è stato annullato”.

Le tante occasioni concesse dipendono anche dallo stato fisico?

“Non so, non posso parlare per gli altri. Io ho giocato tanto e mi sento bene, mi piace farlo perché prendo ritmo. È una questione di squadra, come ho detto prima abbiamo sofferto fino alla fine e ci siamo fatti portare dentro l’area, dove poi può succedere di tutto come abbiamo visto”.

È una fase importante del campionato con Arsenal e Napoli alle porte?

“Sappiamo l’importanza delle partite che arrivano, ma anche oggi era importante. Non ci sono partite facili in Serie A e il Venezia ha giocato bene, ci ha messo in difficoltà. Non penso che è quella la questione, dobbiamo dare sempre il massimo”.

Il ko del Napoli: “Noi ci stavamo preparando per la nostra partita, abbiamo visto il risultato. Però la motivazione deve venire da noi, da dentro di noi, non pensando agli altri”.

Foto: sito Inter